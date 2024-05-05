Макрон закличе Цзіньпіна натиснути на Путіна, щоб закінчити війну в Україну - Reuters

Це перший візит голови КНР до Європи за останні п’ять років.

Під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції, президент Еммануель Макрон звернеться з закликом до Пекіну посилити тиск на Москву, щоб вона припинила збройну агресію проти України.

Також читайте Протягом 6 місяців Китай змінить свою позицію щодо війни в Україні — експерт

Про це повідомляє NV, з посиланням на Reuters.

Візит китайського лідера до Франції, який відбувається на тлі висхідної торговельної напруги між Європою і Китаєм, навряд чи принесе легких рішень з обговорюваних питань.

Париж підтримав розслідування Європейського союзу щодо експорту китайських електромобілів, тоді як у відповідь Пекін почав розслідування імпорту французького коньяку ще в січні. Експерти вважають, що такі дії Китаю — це відповідь на висхідну кількість розслідувань з боку ЄС.

"Ми повинні продовжувати вимагати від китайської влади більших гарантій у торгівлі", — зазначив радник Єлисейського палацу перед приїздом Сі Цзіньпіна.

Крім того, Франція прагне переконати Китай чинити тиск на Москву, щоб зупинити військову агресію проти України. Досягнення в цьому напрямку поки що незначні, за винятком дзвінка Сі Цзіньпіна українському президенту Володимиру Зеленському після візиту Макрона до Пекіна торік.

"З огляду на те, що Китай — один з основних партнерів Росії, наше завдання — використати наявні у Пекіна важелі впливу на Москву, щоб змінити підхід Росії і сприяти вирішенню конфлікту", — додав радник Єлисейського палацу.

Французьке дипломатичне джерело підкреслило, що для поглиблення відносин з європейськими країнами Китаю важливо серйозно ставитися до їхньої точки зору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон назвав умову для введення до України французьких військ.

Крім того, ми раніше інформували, що Макрон готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок для "захисту ЄС".

Читайте також: