Макрон закликав Ізраїль припинити вбивати дітей і жінок у Секторі Гази

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся із закликом до Ізраїлю припинити вбивати жінок і дітей у секторі Гази.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За його словами, попри це Франція засуджує терористичні дії ХАМАС.

"Ми поділяємо біль [Ізраїлю]. І ми поділяємо їхнє бажання позбутися тероризму. Ми знаємо, що означає тероризм у Франції", - сказав він.

Крім того, Макрон сподівається, що інші лідери країн, у тому числі в США і Великій Британії, приєднаються до його закликів щодо припинення вогню.

"Де-факто, сьогодні цивільне населення піддається бомбардуванням. Цих дітей, жінок, людей похилого віку бомблять і вбивають. Тому для цього немає ніяких підстав і ніякої легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", - сказав Макрон.

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Президент Франції також додав, що в його обов'язки не входить судити про те, чи було порушено міжнародне право.

"Я не суддя. Я глава держави", - сказав він, додавши, що було б неправильно критикувати Ізраїль подібним чином - "партнера і друга" - усього через місяць після нападу на нього.

Нагадаємо, представник міністерства закордонних справ Ізраїлю заявив, що кількість загиблих у результаті атаки ХАМАСу 7 жовтня 2023 року на півдні Ізраїлю була переглянута приблизно до 1200 з попередньої оцінки уряду в 1400.

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