Макрон закликав Ізраїль утриматись від масштабної наземної операції в Газі

Президент Франції Емануель Макрон закликав Ізраїль відмовитись від проведення масштабної наземної операції у Секторі Гази, оскільки це буде помилкою.

Про це інформує France 24.

Французський лідер впевнений, що. Проведення подібних операцій завдасть великої шкоди цивільному населенню та не принесе для Ізраїля довгострокової безпеки.

"Якщо це масоване вторгнення, яке ставить під загрозу життя цивільних, то я думаю, що це помилка…і для Ізраїлю, тому що воно навряд чи захистить Ізраїль в довгостроковій перспективі і тому що воно несумісне з повагою до цивільного населення", - заявив Макрон.

Крім того, президент Франції зазначив, що протягом наступних 48 годин відправить корабель ВМС Франції до берегів Гази для підтримки місцевих лікарень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, у якому випадку США можуть вступити у збройне протистояння між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку.

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