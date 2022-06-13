Макрон закликав посилити оборонну співпрацю країн ЄС через війну в Україні

Макрон закликав посилити оборонну співпрацю країн ЄС через війну в Україні

Геополітична ситуація змінилася через війну Росії в Україні. Це призвело до нових викликів.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості ЄС. Зокрема, він запропонував спростити правила державних тендерів для контрактів в сфері оборони.

Про це пише Reuters.

Виступаючи на заході оборонної промисловості в Парижі, Макрон наголосив на зміненій геополітичній ситуації, викликаній вторгненням Росії в Україну, повторивши свій заклик до посилення європейської автономії, коли йдеться про її обороноздатність.

"Нам потрібно… мати сильнішу промислову та технологічну базу для європейської оборони, набагато потужнішу та набагато амбітнішу. І я буду непохитним у цьому питанні", - сказав президент Франції.

"Настав час встановити... європейську перевагу, створити, коли це необхідно і можливо, раціональні механізми для набуття спільних можливостей", - сказав Макрон.

За його словами, правила публічних тендерів між державами ЄС щодо контрактів на оборонну промисловість також мають бути спрощені, щоб дозволити більше транснаціонального співробітництва.

Звертаючись до керівників оборонної промисловості, Макрон також пообіцяв активізувати внутрішні військові інвестиції, сказавши, він попросив переоцінити законопроєкт про військові витрати Франції.

"Ми увійшли у воєнну економіку, в якій я вважаю, що нам доведеться самоорганізуватися в довгостроковій перспективі", - наголосив Макрон.

Нагадаємо, відомий політолог назвав план "Б" для української дипломатії, щоб ефективніше отримувати допомогу від Заходу.

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