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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Макрон закликав французький бізнес до жорсткої відповіді на тарифи Трампа

Мільярдні інвестиції в американську економіку у теперішній ситуації французький президент вважає неправильними.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон закликав великі французькі компанії призупинити інвестиції у США через тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом проти Євросоюзу.

Про це повідомляє видання Le Monde з посиланням на виступ французького президента на зустрічі з представниками великого бізнесу.

Макрон вважає важливим, щоб доки ситуація зі США не проясниться «майбутні або оголошені за останні тижні інвестиції були тимчасово припинені».

За його словами, мільярдні інвестиції в американську економіку у теперішній ситуації будуть неправильними.

«Який сигнал це надішле… в той момент, коли вони нас атакують?"- звернувся французький президент до представників бізнесу.

«Ми не наївні, тому будемо захищатися», — наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, запровадивши мита на імпорт, розпочав глобальну торговельну війну.

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