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Макрон закликав французький бізнес до жорсткої відповіді на тарифи Трампа
Мільярдні інвестиції в американську економіку у теперішній ситуації французький президент вважає неправильними.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав великі французькі компанії призупинити інвестиції у США через тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом проти Євросоюзу.
Про це повідомляє видання Le Monde з посиланням на виступ французького президента на зустрічі з представниками великого бізнесу.
Макрон вважає важливим, щоб доки ситуація зі США не проясниться «майбутні або оголошені за останні тижні інвестиції були тимчасово припинені».
За його словами, мільярдні інвестиції в американську економіку у теперішній ситуації будуть неправильними.
«Який сигнал це надішле… в той момент, коли вони нас атакують?"- звернувся французький президент до представників бізнесу.
«Ми не наївні, тому будемо захищатися», — наголосив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, запровадивши мита на імпорт, розпочав глобальну торговельну війну.