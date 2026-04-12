Макрон закликав Іран гарантувати безпеку в Ормузькій протоц

Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на ситуацію довкола Ормузької протоки та звернувся до президента Ірану із закликом відновити безпеку в цьому стратегічно важливому регіоні.

Про це французький лідер написав у соцмережі X.

Макрон наголосив, що свобода судноплавства в Ормузькій протоці має бути гарантована, адже цей маршрут є ключовим для світової торгівлі та енергетичної безпеки.

Реклама

Він також підкреслив необхідність деескалації напруження та дотримання міжнародних норм, щоб уникнути подальшого загострення ситуації.

На тлі загострення у регіоні Ормузька протока залишається одним із найважливіших морських коридорів, через який проходить значна частина світових поставок нафти.

Переговори в Ісламабаді відбулися на тлі різких заяв американського президента. Дональд Трамп напередодні заявив про повне знищення армії, флоту та повітряних сил Ірану. Він запевнив, що військове керівництво Тегерана ліквідоване, а Ормузька протока найближчим часом буде відкрита для глобального судноплавства.

Попри такі заяви Вашингтона, експерти зазначають, що Тегеран підходить до переговорів у максимально впевненому настрої. Аналітики підкреслюють, що фактор часу грає на користь Ірану, адже блокада протоки б’є по світових цінах на енергоносії. Водночас надмірно жорстка позиція може зіграти проти самого Ірану, економіка якого гостро потребує зняття санкцій після місяця виснажливих бойових дій та значних інфраструктурних руйнувань.