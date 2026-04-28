Макрон закликав відкрити Ормузьку протоку: говорить із США та Іраном

Ормузька протока

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що докладає дипломатичних зусиль, аби переконати Дональд Трамп та Іран сприяти відкриттю Ормузької протоки для міжнародного судноплавства.

Про це повідомляє BFMTV.

Макрон привітав чинне перемир’я, яке, зокрема, поширюється на Ліван, та наголосив, що використовує цей період для активізації переговорів щодо стабілізації ситуації в регіоні.

Реклама

За словами французького президента, ключовим завданням є відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці, яка має стратегічне значення для світового енергетичного ринку.

"Під час цього перемир’я та переговорів ми робимо все, щоб забезпечити нормальне відновлення судноплавства", — заявив він.

На тлі зростання світових цін на пальне Макрон закликав діяти системно та "розв’язати проблему в корені". Він також підтвердив, що вже обговорював це питання з президентом США, намагаючись переконати його підтримати відкриття протоки.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі, тому будь-які обмеження руху там одразу впливають на глобальні ринки.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп посилив тиск на Тегеран, щоб змусити його піти на поступки. Американський лідер наказав військово-морським силам розстрілювати будь-які судна, що намагатимуться пройти Ормузьку протоку.

Також Дональд Трамп планує найближчими днями направити до Пакистану свого спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Метою візиту є участь у переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Основним питанням порядку денного є потенційна угода щодо ядерних матеріалів Тегерана.

Новини партнерів