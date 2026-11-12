Макрон запропонував ЄС розробити свій мирний план і вийти на діалог із Москвою

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність того, щоб Європа проявила стратегічну ініціативу та розпочала прямий діалог із Росією.

Про це Макрон заявив 12 листопада в Дубліні напередодні початку саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) на тлі активізації мирних переговорів в ОАЕ.

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За словами французького лідера, європейські держави не повинні залишатися осторонь формування майбутнього континенту.

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Макрон наголосив, що країнам Європи слід самостійно сформулювати власний мирний план, а також чітко визначити, якою саме має бути майбутня архітектура європейської безпеки.

Ця заява пролунала на тлі активних дискусій між західними союзниками щодо ролі Європейського Союзу у майбутніх мирних переговорах та гарантіях безпеки на континенті.

Чому Європа боїться «російської пастки»

Попри те, що Європа роками домагалася місця за столом переговорів, нова реальність несе для неї серйозні ризики. США розглядають ідею надання Україні колективних гарантій безпеки на кшталт НАТО (можливо, навіть за участі самого Альянсу), але водночас готові обговорювати вимоги Кремля щодо зміни системи безпеки на всьому континенті, пише видання POLITICO.

Європейські столиці наполягають: жодних реформ безпеки в Європі не підписуватимуть доти, доки не буде досягнуто миру в Україні та домовленостей щодо територій (Кушнер публічно підтримав цю послідовність). Проте в кулуарах панує тривога. Зокрема, німецькі посадовці, знайомі з перебігом переговорів в Абу-Дабі, вважають цей процес «російською пасткою», мета якої — створити ілюзію готовності Москви до миру. «Європейці зараз просто намагаються це пережити», — резюмував один із німецьких дипломатів.

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