Макрон запевнив, що воєнні злочини росіян в Україні не залишаться безкарними

Французький президент підтвердив наміри своєї країни підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ.

Франція продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ, а російські окупанти будуть покарані.

Про це у понеділок, 1 серпня, президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі Facebook після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала півтори години.

“Україна протистоїть агресії Росії. Вона повинно мати можливість продовжувати опір. Я підтвердив президенту Зеленському, що ми продовжимо надавати підтримку”, - написав французький лідер.

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Еммануель Макрон також розповів про роботу команди французьких експертів, які надають допомогу в розслідуванні воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Для проведення слідчих дій французи передали мобільну лабораторію для тестування ДНК.

“Російські збройні сили повинні знати, що воєнні злочини, вчинені в Україні, не залишаться безкарними”, - підкреслив він.

Президент Франції також назвав хорошою новиною відправлення з Одеського порту першого судна з українськими зернами.

“Продовжуються зусилля Європи щодо експорту українського зерна сухопутними та річковими шляхами”, - зауважив при цьому Макрон.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що під час цієї телефонної розмови Володимир Зеленський відзначив важливу роль особисто Еммануеля Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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