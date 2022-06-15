Макрон запропонував Європі утворити нову спільноту: Україна туди теж може увійти

Французький президент Еммануель Макрон запропонував утворити у Європі нову спільноту.

Туди можуть ввійти країни Євросоюзу та ті держави, які ще не стали членами ЄС.

Про це пише "Радіо Свобода".

У документі, який пропонує Франція, йдеться про те, що ключові члени ЄС можуть вступити у союз з тими державами, які ще не у Євросоюзі. На думку французьких еліт, це зміцнить безпеку, стабільність та процвітання у Європі. Цей документ обговорювали посли ЄС 15 червня.

"У документі йдеться про те, що нова політична спільнота буде відкрита для європейських держав, які поділяють спільний набір демократичних цінностей, незалежно від членства в ЄС чи характеру їхніх поточних відносин із блоком, незалежно від того, чи хочуть вони приєднатися до нього, чи вийшли з нього, чи не планують приєднуватися до нього, або пов’язані з ним лише економічними угодами", - йдеться у повідомленні.

У цьому документі зазначено, що нова спільнота не є альтернативою вступу до ЄС, проте туди можуть увійти ті держави, які не є членами Євросоюзу. Його метою є об'єднання демократичних країн, які підтримують принципи свободи. Пропозиція передбачає "легку юридичну структуру" з правом ухвалювати рішення, яка збирається кілька разів на рік на рівнях голів держав, урядів і міністрів.

Цей документ планують в подальшому обговорити у Європейському союзі.

Нагадаємо, Макрон пообіцяв зробити все для припинення війни, але заявив, що Зеленському доведеться говорити з РФ.

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