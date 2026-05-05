Світ
345
2 хв

Макрон заспівав шансон під акомпанемент Пашиняна (відео)

Хіт Шарля Азнавура об’єднав лідерів Франції та Вірменії у незвичному дуеті і це зняли на відео.

Ірина Лаб'як
Емманюель Макрон та Нікол Пашинян / © скриншот з відео

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр Вірменії Нікол Пашинян продемонстрували неочікувані таланти на державній вечері. Поки французький лідер виконував легендарну La Bohème, вірменський колега задавав ритм на барабанах.

Про це повідомила журналістка Аньєс Вахрамян і поширила відео.

Макрон виконав пісню La Bohème шансоньє Шарля Азнавура, а Пашинян під час цього виступу грав на барабанах. Це сталося під час офіційної вечері в Єревані.

Журналістка опублікувала відео, на якому видно, як президент Франції співає у мікрофон, сидячи поряд із піаністом, а прем’єр Вірменії супроводжує це грою на барабанах.

За словами Вахрамян, цей музичний епізод підкреслив теплу й невимушену атмосферу між політиками.

Зауважимо, що Шарль Азнавур — відомий французький виконавець, композитор і актор вірменського походження, якого вважають одним із найяскравіших представників французької естради.

Саміт у Єревані — що відомо

Нагадаємо, 4 травня у Єревані стартував саміт Європейської політичної спільноти, який зібрав керівників 48 країн і урядів. Захід відбувається під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Серед ключових тем — посилення демократичної стійкості, розширення взаємозв’язків між державами, а також зміцнення економічної та енергетичної безпеки.

На саміт до Єревана прибув і президент України Володимир Зеленський. Його речник Сергій Никифоров анонсував, що глава держави проведе двосторонні переговори з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

