Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Макрон зателефонував Байдену напередодні візиту до Москви: говорили про Україну

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макрон зателефонував Байдену напередодні візиту до Москви: говорили про Україну

Getty Images

Сторони обговорили стримування Росії у відповідь на стягування російських військ до кордону з Україною.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову напередодні візиту останнього до Москви.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

Сторони обговорили стримування Росії у відповідь на стягування російських військ до кордону з Україною. Президенти підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Макрон та Байден домовилися, що їхні команди перебуватимуть на зв'язку з цього питання та "продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема Україною".

Нагадаємо, що 7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а вже наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.

Читайте також:

Чому світові політики говорять про поразку Кремля, навіть якщо почнеться війна

Чому світові політики говорять про поразку Кремля, навіть якщо почнеться війна

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація