Макрон зателефонував Байдену напередодні візиту до Москви: говорили про Україну

Макрон зателефонував Байдену напередодні візиту до Москви: говорили про Україну

Сторони обговорили стримування Росії у відповідь на стягування російських військ до кордону з Україною.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову напередодні візиту останнього до Москви.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

Сторони обговорили стримування Росії у відповідь на стягування російських військ до кордону з Україною. Президенти підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Макрон та Байден домовилися, що їхні команди перебуватимуть на зв'язку з цього питання та "продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема Україною".

Нагадаємо, що 7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а вже наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.

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