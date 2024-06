Макрон заявив про готовність відновити діалог із Путіним

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що готовий відновити спілкування із очільником Кремля Володимиром Путін, бо вірить "в силу діалогу".

Про це лідер Франції сказав у подкасті Generation Do It Yourself.

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним", - зазначив Макрон.

Ведучий програми запитау у президента Франції, чи спілкувався він із Путіним останніми місяцями. На що Макрон відповів: "Ні, але я не відкидаю, що ми зробимо це з тієї чи іншої теми, зокрема з теми атомних електростанцій або інших".

Варто зауважити, перед повномасштабним вторгненням РФ та після французький президент Еманнуель Макрон досить часто розмовляв із Путіним. За даними ЗМІ, президент Франції від початку великої війни щонайменше 14 разів спілкувався з Путіним телефоном.

Нагадаємо, президент Франції Еммануль Макрон назвав передумову для миру в Україні.

