Макрон заявив про намір "відправити хлопців" до Одеси найближчого року – Le Monde

Емануель Макрон заявив, що через напружену ситуацію в війні Росії проти України Франції доведеться відправити військових до України.

Французький президент Емануель Макрон припускав відправку військ до Одеси найближчого року.

Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, 21 лютого цього року Макрон заявив, що через напружену ситуацію в війні Росії проти України Франції доведеться відправити військових до України.

"У будь-якому випадку, в найближчому році мені доведеться відправити частину своїх людей до Одеси", - сказав глава Франції.

Вже 26 лютого Макрон відповів на запитання з приймальні на Єлисейських полях про можливість введення західних військ в Україну.

"Нічого не можна виключати як само собою зрозуміле", – відповів президент.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Франція створює альянс країн, які потенційно готові до відправлення військ до України, і в процесі поглиблює своє протистояння з більш обережним Берліном.

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