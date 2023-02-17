Макрон заявив про три поразки російської агресії та про вирішальні тижні війни

Президент Франції переконаний, що наступні кілька тижнів та місяців будуть вирішальними у війні РФ проти України, та наголосив, що країна-агресорка не може і не має виграти цю війну.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська агресія увінчалася трьома явними поразками – на полі бою, поразкою колоніальної ментальності та погляду в майбутнє.

Свою заяву французький лідер зробив на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.

"Я думаю, що ми повинні змінити наш глобальний порядок. По-перше, нам треба зробити наш глобальний порядок більш інклюзивним. Ситуація дуже серйозна. Майже рік минув від початку катастрофічної агресивної війни, яку Росія почала проти України. І час для висновків ще не настав", – сказав Макрон.

Він наголосив, що розв’язана Росією війна проти України стосується всього світу.

"Звісно, що сьогодні Україна перебуває у важкому стані. Ця війна, почата рік тому, – це не війна лише європейців. Вона стосується всього світу. Тому що цій агресії немає жодного виправдання. Це новий імперіалістичний підхід, який ми бачимо. Наші табу були зруйновані цієї агресією. Не лише порушенням принципів статуту ООН, а й тим, що це порушення було здійснене постійним членом Радбезу ООН", – звернув увагу президент Франції.

Він наголосив, що лише Росія відповідальна за цю кризу.

Три поразки агресії РФ

Макрон також заявив, що російська агресія увінчалася трьома явними поразками.

"Перша – це поразка на полі бою. Базовий розрахунок Росії був на швидку війну, що Україна не зможе опиратися і впаде за кілька днів чи, може, за кілька тижнів. Неймовірна мужність українських Збройних сил та українського народу, політичного керівництва України і тих друзів, які тут сьогодні (у Мюнхені – ред.), включно з президентом Зеленським, все це знівелювало цей план Росії", – розповів французький лідер.

Він додав, що Росії не вдалося захопити північ України, а також "ми бачили, що сталося в Херсоні". Політик наголосив, що все це поразка перш за все, військового плану Росії.

"Друга – це поразка колоніальної ментальності. Отже, сенс полягав у тому, щоб створити плутанину, сфери впливу, щоб показати, що була легітимність цієї агресивної війни. Але це не спрацювало навіть за рік", – сказав Макрон.

Він також звернув увагу на роль ПВК "Вагнер", назвавши компанію мафіозним інструментом Росії.

"Ми маємо чітко сказати, що Росія сьогодні створює дисбаланси не лише в Україні, на Кавказі чи в Африці за допомогою ПВК "Вагенра". І я розмовляв про це з Путіним рік тому. І я повірив йому в певному сенсі, що ПВК "Вагнера" йому не належить. Але зараз ці війська, ці групи вже офіційно напряму з ним афілійовані. Це новий мафіозний інструмент, який скрізь використовує Росія", – заявив президент Франції.

Третьою поразкою Росії він назвав "поразку погляду в майбутнє". Адже результатом агресії стала консолідація українських сил і рішення Швеції та Фінляндії доєднатися до НАТО.

Росія не може й не має виграти цю війну

"Росія, будучи просто державою середнього впливу, викликає зараз недовіру з боку всіх своїх сусідів. Ось така зараз ситуація", – констатував Макрон.

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Він нагадав, що два роки тому поділився поглядом про те, що "ніхто не може змінити географію Росії" і вона географічно завжди залишатиметься частиною Європи.

"І ніхто тут, у цій кімнаті, не вирішить цю дилему, що на нашому континенті не буде повного і довгострокового миру, доки не буде вирішено питання Росії. Ми не маємо бути наївними, ми маємо бути єдиними, також пропонуючи діалог там, де це можливо. Але не зараз, бо Росія просуває лише війну. Росія вирішила здійснювати воєнні злочини. Росія не може й не має виграти цю війну", – наголосив французький лідер.

Наступні кілька тижнів та місяців будуть вирішальними

Він заявив про необхідність посилення підтримки України та більшої кількості зусиль, щоб держава "змогла розпочати контрнаступ, щоб виграти цю війну на прийнятних умовах і увійти у переговорний процес, рішення про який ухвалить Україна".

"Ми готові посилити наші зусилля. Наступні кілька тижнів та місяців будуть вирішальними. Але разом із тим ми готові до довгого конфлікту. Я не бажаю цього, як і всі інші. Але ми маємо впевнити в цьому всіх, що ми маємо надати Україні все, що допоможе українцям повернутися за стіл переговорів на прийнятних для неї умовах", – розповів Макрон.

Нагадаємо, під час свого виступу на мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія впаде цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу заявив, що путінський ревізіонізм не переможе. За його словами, ЄС об’єднаний та стоїть за спиною українського майбутнього членства в союзі, а НАТО розширюється, приймаючи нових членів.