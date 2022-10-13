Макрон заявив, що Франція не відповідатиме ядерною зброєю на тактичний ядерний удар Путіна по Україні

Макрон заявив, що про ядерну загрозу сьогодні не слід говорити "надто багато".

Франція не відповість ядерною зброєю на тактичний ядерний удар Росії по території України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у прямому ефірі France 2.

"Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні", — заявив Макрон.

За його словами, сьогодні про ризики ядерного удару по Україні не потрібно говорити надто багато, адже, мовляв, "стримування працює".

"РФ має ядерну зброю. Так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання є чіткою. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", — наголосив Макрон.

Ядерні погрози Путіна: як на це реагує світ

Росія вже місяцями шантажує світ своєю ядерною зброєю. За ситуацією з російським ядерним озброєнням постійно слідкують не Лише в Україні, а й у США, НАТО та інших країнах-союзниках Києва. Станом на 6 жовтня у Пентагоні повідомляли, що США поки не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї в Україні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз ризики застосування ядерної зброї Росією є досить неоднозначними, і переконаний, що "російська влада любить життя".

Своєю чергою, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив, що міжусобиці та боротьба за владу в РФ вказують на те, що країна-агресорка не застосує ядерну зброю в Україні. Мовляв, ядерний шантаж Путіна є лише погрозами, яких не потрібно боятися.

Крім того, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що мовірність того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України – вкрай мала. Експерт назвав три причини і пояснив, чому кремлівський диктатор цього не зробить.

Сумнівається у застосуванні ядерної зброї і український військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що ця імовірність не така велика, як паніка довкола цієї теми, адже ризик застосування ядерної зброї Росією мінімальний, однак не варто відмовлятися від того, що загроза існує.

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