Макрон заявив, що він готовий знову поговорити з Путіним

Під час розмови з диктатором Макрон буде говорити про питання безпеки на території Європи.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий провести переговори з російським диктатором Путіним, коли "це буле корисним".

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Про це інформує Le Point.

Макрон заявив, що під час розмови з диктатором він буде говорити про питання безпеки на території Європи.

"НАТО і Євросоюз є частиною ширшого переговорного процесу. Зрештою нам доведеться перебудовувати геополітичну архітектуру Європи. Саме за це я виступав у розмові з Володимиром Путіним", - сказав Макрон.

На запитання про те, чи розірвав він звʼязок з російським диктатором, Макрон відповів, що: "я знову поговорю з ним, коли це буде корисним".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Турецький президент Реджеп Ердоган планує відвідати з візитом Росію та провести зустріч з Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що американський мільярдер Ілон Маск 2022 року особисто розмовляв з диктатором Путіним та консультувався з Кремлем щодо "закінчення війни в Україні".

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