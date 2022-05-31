Макрон заявив, що вже до кінця року ЄС скоротить імпорт російської нафти на 92%

Макрон заявив, що вже до кінця року ЄС скоротить імпорт російської нафти на 92%

Європейський союз до кінця 2022 року скоротить імпорт російської нафти на 92%.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, цьому сприятиме нафтове ембарго.

Про це повідомляє TF1.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюзу таки вдалося узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. До нього, зокрема, потрапили понад 80 фізичних осіб, три телеканали і найбільший банк Росії "Сбербанк".

Згідно з новим санкційним пакетом, ембарго на нафту до кінця 2022 року має на 92% скоротити постачання. За словами Макрона, це "дуже структурне" рішення, яке докорінно змінить європейську економіку.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення щодо нафтових санкцій проти Росії. За її словами, це дозволить фактично скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року.

Водночас Володимир Зеленський раніше заявив, що погодження нових санкцій ЄС проти Росії "надто затягнулося".

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