Макрон збирає глав європейських держав, щоб активізувати допомогу Україні: що про це відомо

В Парижі сьогодні, 26 лютого, відбудеться зустріч близько двох десятків глав держав та урядів. Таким чином вони планують створити “ривок для підтримки” України.

Про це пише видання Le Figaro.

Як стало відомо, зустріч відбудеться у Єлисейському палаці. На ній буде присутня переважна більшість европейських лідерів: зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, а також прем’єр-міністри близько 15 країн ЄС.

До Франції також прибудуть представники США, Канади та глава британської дипломатії Девід Кемерон. А в режимі відеоконференції виступить і президент України Володимир Зеленський.

Видання також пише, що перемовини в Парижі відбудуться під час того, як підтримка з боку США все ще заблокована в Конгресі. Водночас президент Франції Еммануель Макрон хоче закликати Європу до “колективного ривка” проти РФ.

Крім того, окремо планується обговорити питання збільшення в кіберпросторі інформаційних атак збоку Росії.

"Йдеться про те, щоб… підтвердити, що ми не втомилися, і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон запросив своїх європейських колег до Єлисейського палацу.

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