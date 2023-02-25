Макрон зібрався до Китаю: буде пояснювати, за яких умов настане мир в Україні

У суботу, 25 лютого, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що найближчим часом відвідає Китай. При цьому він закликав Пекін “допомогти натиснути на Росію”, щоб вона припинила війну в Україні.

Про це повідомляє французький телеканал France24.

Після того, як Китай оголосив про необхідність термінових мирних переговорів між Росією та Україною та оприлюднив власний “план припинення війни”, Макрон заявив, що мир можливий лише в тому випадку, якщо “російську агресію буде зупинено, війська виведені та територіальний суверенітет України та її народу буде поважатися”.

“Той факт, що Китай бере участь у мирних зусиллях, — це добре”, — відзначив французький лідер, попросивши Пекін “не постачати жодної зброї Росії”.

Він також має намір звернутися до влади Китаю за допомогою у здійсненні тиску на Росію, “щоб переконатися, що вона ніколи не застосує хімічну чи ядерну зброю та припинить свою агресію до переговорів”.

Візит Макрона до Пекіна запланований на початок квітня.

Нагадаємо, Китай представив свій "мирний план" щодо війни Росії проти Україні. Документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення.

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