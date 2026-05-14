Макрон жорстко висловився про масований удар РФ по Україні: що заявив
Масований обстріл України свідчить про лицемірство та слабкість Москви, каже Макрон.
Масована комбінована атака Росії по території України свідчить про лицемірство російської влади та її слабкість у намаганні завершити розв’язану війну.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережах.
За словами французького лідера, здійснивши наймасштабніший за останні чотири роки удар безпілотниками та ракетами по українських містах і мирних жителях, країна-агресорка «ще більше поглиблює тяжкість своєї агресії».
«Вона демонструє всю лицемірство, з якою вела переговори щодо крихкого перемир’я останніх днів», — наголосив Макрон.
Він також додав, що обстріли цивільного населення є проявом слабкості Росії, оскільки керівництво у Москві не знає, яким чином закінчити цей військовий конфлікт.
Президент Франції підтвердив непохитну підтримку Києва з боку Парижа, зазначивши, що держава продовжить допомагати українцям задля досягнення стабільної безпеки у регіоні.
«Франція стоїть на боці України та українського народу і продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи», — резюмував Макрон.
Масована атака РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, російські війська 13 травня здійснили масовану атаку безпілотниками на західні регіони України. Внаслідок чого в Ужгороді сталося влучання в будівлю, а Львів та Івано-Франківськ перебували під загрозою нових ударів.
Згодом, у ніч проти 14 травня Росія масовано атакувала Київ десятками «Шахедів», а також крилатими та балістичними ракетами. У Дарницькому районі зруйновано під’їзд житлового будинку. З
До слова, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів та балістичні ракети. Сергій «Флеш» розповів про деталі нічного удару та цинічну тактику ворога.