Макрон зробив важливу заяву щодо боротьби з російським флотом

Європейська спільнота протидіятиме суднам, які допомагають РФ торгувати нафтою в обхід санкцій ЄС.
Європейська спільнота посилить боротьбу з так званим "фантомним флотом" РФ - російськими танкерами, які перевозять нафту в обхід європейських санкцій.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, передає Укрінформ.
Французький лідер наголосив, що підтримує заклик британського прем’єр-міністра Кіра Стармера «посилити наші дії проти так званого "фантомного флоту", тобто суден, які дозволяють Росії обходити санкції ЄС".
Макрон також запевнив, що підтримка України з боку європейської спільноти буде посилюватися.
"Ми підтвердили нашу підтримку президенту Зеленському та українському народу, і цілком очевидно, що місце України в європейській сім'ї є цілком виправданим. Наша підтримка буде посилюватися, тому що в Україні на карту поставлено питання Європи та її безпеки", - сказав він.
Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон заявив, що готовий відновити спілкування із очільником Кремля Володимиром Путіним, бо вірить "в силу діалогу".
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