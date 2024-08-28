Макрон зустрічався із Дуровим 2018 року та пропонував йому цікаву угоду - WSJ

За словами одного з співрозмовників, Макрон навіть був готовий надати Дурову французьке громадянство.

2018 року президент Франції Емманюель Макрон мав ланч із засновником Telegram Павлом Дуровим, під час якого пропонував йому перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, передає "Європейська правда".

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За словами одного зі співрозмовників, Макрон навіть був готовий надати йому французьке громадянство. Однак, як зазначає інформаційне агентство, Дуров тоді від пропозиції відмовився. Водночас 2021 року росіянин все ж отримав французьке громадянство.

Також видання стверджує, що за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, яка мала кодову назву "Фіолетова музика", в результаті якої був зламаний iPhone Дурова.

Джерело розповіло, що французькі силовики були вкрай стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак. За словами людини, близької до Дурова, Telegram роками ігнорував виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на рідко перевіреній електронній адресі компанії.

"Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злом телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", - припускають в WSJ.

Нагадаємо, ексрозвідник РФ Сергій Жирнов вважає, що Павло Дуров таємно зустрічався із Путіним в Азербайджані.

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