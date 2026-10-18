Макрон звернувся до нації на тлі масових погромів: головні заяви

Макрон звернувся до нації через півмільйонні протести та погроми у Франції / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 18 жовтня, виступив із зверненням до нації через масштабні демонстрації і погроми в різних містах країни.

Про це передають французькі ЗМІ.

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У восьмихвилинному виступі Макрон засудив насильство, яке застосовували учасники погромів. Організаторами заворушень Макрон назвав «бунтівників з радикальних ультралівих груп, до яких приєдналися численні злочинні елементи». Президент пообіцяв, що власники розгромлених магазинів та кафе отримають компенсації.

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«Сьогодні ввечері ми всі відчуваємо гнів і сором», — сказав Макрон у зверненні до нації, додавши, що необхідно розрізняти протестувальників із «законними вимогами» та «тих, хто руйнував, трощив і грабував».

Еммануель Макрон також оголосив, що уряд цього тижня почне працювати зі старшокласниками, студентами університетів, вчителями, профспілками, організаціями роботодавців та обраними посадовцями, щоб розробити відповіді на занепокоєння молоді.

«Ми не можемо вимагати від нашої молоді вірити в майбутнє, не даючи їй можливості самостійно розробляти рішення та бути присутніми за столом переговорів „, — сказав він.

Зрештою, президент Франції виголосив попередження для винних у насильстві. Він пообіцяв бути «безкомпромісним» щодо учасників заворушень і закликав до спокою.

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«Ми будемо безкомпромісними. Слухання та діалог не означають слабкості чи безкарності… Ті, хто руйнував, повинні заплатити. Ті, хто грабував, повинні відшкодувати збитки. Ті, хто прагнув повалити Республіку, будуть притягнуті до відповідальності», — пригрозив Макрон.

Нагадаємо, у Франції на акції протесту проти зростання цін вийшли щонайменше 550 тисяч людей. У низці міст демонстрації супроводжувалися погромами, пожежами та пограбуваннями.

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