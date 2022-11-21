Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації у країнах Африки

Росія та низка інших країн намагаються реалізувати свій "хижий план" в Африці

Президент Франції Емануель Макрон звинуватив Москву у розповсюдженні дезінформації у країнах Африки.

Про це Макрон заявив в інтервʼю телеканалу TV5 Monde у кулуарах конференції франкомовних країн у Тунісі.

Він зазначив, що Росія та кілька інших країн намагаються реалізувати свій "хижий план", просуваючи свою пропаганду у країнах Африки.

«Декілька держав, які бажають поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але передусім переслідувати певні інтереси», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше голова зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавскі заявив, що російська пропаганда намагається налаштувати країни Африки проти Європейського союзу.

Також ми раніше повідомляли, що після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки.

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