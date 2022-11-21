Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації у країнах Африки

Дата публікації
Перегляди
21
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації у країнах Африки

Фото: Associated Press

Росія та низка інших країн намагаються реалізувати свій "хижий план" в Африці

Президент Франції Емануель Макрон звинуватив Москву у розповсюдженні дезінформації у країнах Африки.

Про це Макрон заявив в інтервʼю телеканалу TV5 Monde у кулуарах конференції франкомовних країн у Тунісі.

Він зазначив, що Росія та кілька інших країн намагаються реалізувати свій "хижий план", просуваючи свою пропаганду у країнах Африки.

«Декілька держав, які бажають поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але передусім переслідувати певні інтереси», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше голова зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавскі заявив, що російська пропаганда намагається налаштувати країни Африки проти Європейського союзу.

Також ми раніше повідомляли, що після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
21
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація