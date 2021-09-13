Мала "золоте серце": у Британії мати п'ятьох дітей померла через три місяці після скарг на біль у животі

Жінка звернулася до медиків після того, як помітила проблеми з животом.
У британській лікарні Ейнтрі померла мама п'ятьох дітей всього через кілька місяців після того, як в неї виявили шлункову інфекцію.
Про це пише The DailyMirror.
54-річна жінка з Сіфорта вперше звернулася до відділення невідкладної допомоги в червні після того, як у неї почалися болі в животі. Вона також скаржилася на здуття.
Наступні три місяці пацієнтка провела в лікарні, де їй сказали, що у неї "спонтанна інфекція рідини в шлунку" і вона захворіла на сепсис (зараження крові). У Паули залишилися п'ять дочок.
"Я все ще відчуваю оніміння. Мені здається, що цього не сталося. Я зараз планую її похорон, і мені здається, що вона все ще в лікарні, їй стає краще", - каже 24-річна донька Ебі.
У день смерті Паули її стан, здавалося, поліпшувалося, але, на жаль, через півгодини вона померла. Поруч були доньки. 54-річний чоловік страждав від низки супутніх захворювань, зокрема цироз печінки, і раніше неодноразово потрапляв до лікарні.
"Я думала, їй стане краще, тому що їй завжди ставало краще. Це неймовірно, наскільки сильно за нею будемо нудьгувати", - зауважує Ебі.
Діти Паули кажуть, що вона була прекрасною мамою, кумедною, дуже саркастичною і мала "золоте серце".
"У дитинстві їй не дуже допомагали, але вона була прекрасною мамою і любила нас більше всього на світі. Вона віддасть свою сорочку кому завгодно. Життя не було добрим для мами, вона заслуговувала всього самого кращого і не отримала цього", - кажуть діти, які створили сторінку для пожертвувань на гідний похорон для мами.
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