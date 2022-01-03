Малайзію накрила потужна повінь: понад пів сотні загиблих

Від негоди потерпає сім штатів.

Малайзію накрила потужна повінь: щонайменше пів сотні загиблих, кілька людей зникло безвісти.

Про це повідомляє Національне агентство з боротьби зі стихійними лихами, пише DW.

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Повінь накрила сім штатів у Малайзії: Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Негері-Сембілан і Сабах. Майже дев'ять тисяч мешканців з постраждалих регіонів були евакуйовані. Людей розмістили у центрах допомоги.

Від повеней у всій країні постраждали вже більше 125 тисяч людей. Крім того, 117 тисяч евакуйованих вже змогли повернутись до своїх домівок.

Слід зауважити, що під час щорічного сезону мусонів, які тривають від жовтня до березня, на східному узбережжі Малайзії часто стаються повені. Негода триватиме ще принаймні кілька днів. Влада Малайзії вже заявила, що надасть 366 мільйонів доларів грошової та іншу допомогу постраждалим.

Як повідомлялося, принаймні 20 загинули, понад три сотні постраждали - у Бразилії через рясні зливи прорвало одразу дві дамби. Під воду пішли кілька міст, рятувати їх дуже важко, адже усі шляхи туди теж затоплені.

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