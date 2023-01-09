"Маленький самотній півень": на різдвяне богослужіння замість Путіна прийшов двійник – політолог

Соловей пояснив, навіщо ж тоді піарники диктатора допустили таку помилку, показавши Путіна без традиційної масовки.

Традиційно на Водохреще замість диктатора Путіна в ополонку пірнав його двійник. Так само на цьогорічній різдвяній службі побував двійник.

Про це заявив російський політолог Валерій Соловей на YouTube-каналі "Живой гвоздь".

"З чого ви взяли, що це був він? Це була людина, що іменує себе президентом РФ. Навряд чи це був Путін. Йому фізично важко. Йому за медичними показаннями довго стояти не можна. Він не може вистояти службу. Та з міркувань безпеки у нього зараз розвинулася параноя. Це добре зрозуміло і помітно. Тож дуже сумнівно, що це був чинний президент Російської Федерації", – зазначив експерт.

Соловей пояснив, навіщо ж тоді піарники диктатора допустили таку помилку, показавши службу, на якій був лише один Путін і священник.

"Знамените полотно Карлсона "Маленький самотній півень". Ну, маленький самотній квазіпрезидент Російської Федерації. Є дві причини. Піарники на все наплювали і починають відверто глумитися над російським президентом. І друге: є досвід новорічного привітання, і вдруге поспіль виставляти ту ж саму масовку в особі парафіян, погодьтеся, виглядало б украй сумнівно. Це повинні бути стократно перевірені люди зі служби охорони. Тільки їх беруть на масовку, інших – ні", – підсумував політолог.

Двійники Путіна: що відомо

Раніше колишній співробітник КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов заявив, що Путін замість себе відправив двійника на зустріч із Лукашенком.

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

Натомість ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун не підтримує таку думку і вважає, що двійник максимум один. Адже підготувати двійників дуже важко.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін говорить, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але президент РФ не випускає двійників на міжнародні заходи.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що на трибуналі за злочини проти України може відповідати не Путін, а його двійник.

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