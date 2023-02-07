Маленьку дівчинку дістали живою після 12 годин під завалами внаслідок землетрусу в Сирії (відео)

Під руїнами перебувають ще сотні сімей, які мешкають на північному заході Сирії.

В Сирії після землетрусу рятувальники витягли з-під завалів будинку маленьку Нур, яка провела там 12 годин. Дитину винесли на поверхню живою.

Про це повідомляє видання vesty.co.il.

Дівчинку витягли з-під уламків одного з житлових будинків у містечку Афрін у сирійській провінції Алеппо, які обвалилися під час землетрусу 6 лютого. Дитину передали на руки батькові.

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"Не бійся, тато поруч, Нур, подивися на мене", – підтримував крихітку рятувальник під час операції.

Ці моменти були зняті на камеру та облетіли весь світ.

На відео зафіксовано вкрите щільним шаром пилу обличчя дівчинки, а також, як рятувальник просить її поговорити з батьком, подивитися на нього та переконатися, що навколо робиться все заради її порятунку.

Ці кадри опублікувала 7 лютого організація "Білі шоломи", яка проводить рятувальну операцію у районах Сирії, підконтрольних противникам режиму президента Башара Асада. Організація попередила, що під руїнами перебувають ще сотні сімей, які мешкають на північному заході Сирії.

Нагадаємо, в Туреччині 6 лютого стався землетрус магнітудою 7,8 – найпотужніший у країні за останні понад 80 років. Внаслідок землетрусу постраждала і Сирія, а підземні поштовхи відбувалися також на Кіпрі, в Єгипеті та Лівані.

Жертвами землетрусу в Туреччині стали 4544 людей, ще 26 721 осіб отримали поранення. Це дані станом на вечір 7 лютого. Водночас у Сирії загинули 1782 людини, поранень зазнали 3 749 осіб.

Зокрема, в Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса – Нессум Арнус разом з дітьми та онуками.

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