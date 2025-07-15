Маленький тюлень кликав маму - замість неї прийшли люди: зворушлива історія порятунку в Німеччині

Тюлень / © Bild

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Працівники одного з підприємств порту Гамбурга знайшли маленького тюленя, що з невідомих причин опинився самотнім. Тварина лежала на плавучому понтоні, ймовірно, загубившись і відставши від матері.

Про це пише видання BILD.

На допомогу одразу викликали Олафа Ніса — відомого спеціаліста з морських ссавців у Гамбурзі. За словами Ніса, він разом з двома колегами обережно наближалися до тюленя, щоб не налякати його.

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«Тюлень лежав біля вантажної платформи на плавучому понтоні. Кожного разу, коли він дивився в нашу сторону, ми робили кілька кроків вперед. Ми намагалися не порушувати його спокій», — розповів Олаф Ніс в інтерв’ю.

Після кількох обережних спроб один із рятувальників зробив рішучий стрибок і схопив тюленя. Хоч тварина була ослабленою, вона не мала видимих травм. Її негайно доставили до центру допомоги морським тваринам, де їй дали ім’я Фіте.

Фахівці переконані, що після необхідної реабілітації тюленя знову випустять у природне середовище.

Нагадаємо, раніше ми писали про неймовірну історію порятунку про те, як собака-герой попередив людей про наближення лиха.

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