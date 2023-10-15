Мали розкладний стіл і динамік: подружжя з Британії зібрало мільйон гривень для українців (фото)

Подружжя Михайло і Карина Фірман, які проживають у британському місті Бірмінгем, зібрало мільйон гривень для українців.

Про це пише "Укрінформ".

Історія доброї справи починалась з розкладного стола і маленького динаміка. Михайло та Карина продовжують свою справу і щосуботи розпочинають мітинг на підтримку України.

Мітинги на підтримку України подружжя Фірманів / Фото: Михайло Фірман

Мітинги на підтримку України подружжя Фірманів / Фото: Михайло Фірман

Мітинги на підтримку України подружжя Фірманів / Фото: Михайло Фірман

"Родина Фірманів організувала вже близько 100 мітингів, а загальна сума донатів перевищила позначку 23,5 тис. фунтів стерлінгів (1,128 млн грн). Кожен фунт іде в скарбничку Фонду Притули. Також вони частково допомагають 81-й бригаді (81-ша окрема аеромобільна бригада у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ – ред.)", - йдеться к матеріалі.

Кожен мітинг Фірманів починається із сигналів повітряної тривоги та хвилиною мовчання.

Що відомо про родину

Карина народилася в Латвії, у Ризі, 2012 року переїхала до Великої Британії, де познайомилася з Михайлом – він родом з України, народився на Тернопільщині, в Монастириськах. У родині є троє діточок: доньки 13-річна Аріна та 9-річна Вікторія і 6-річний син Річард. Михайло працює викладачем з будівництва, Карина навчається та виховує дітей.

Нагадаємо, 15 жовтня росіяни вдруге за день обстріляли Херсон.

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