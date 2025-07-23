Малюків "резервували" ще в утробі: поліція розкрила масштабну торгівлю немовлятами

Немовля / © pixabay.com

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Поліція Індонезії вийшла на слід міжнародного злочинного угруповання, яке, за попередніми даними, від 2023 року продало щонайменше 25 немовлят до Сінгапуру. Деякі діти були «зарезервовані» ще в утробі матері.

Про це пише BBC.

Під час операції у містах Понтіанак і Тангеранг силовики заарештували 13 осіб, причетних до торгівлі немовлятами. Також вдалося врятувати шістьох малюків, яким приблизно по одному року — їх якраз готували до нелегального перевезення за кордон.

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«Дітей спершу розміщували в Понтіанаку, де їм оформлювали імміграційні документи, а потім переправляли до Сінгапуру», — повідомив директор з розслідування загальних кримінальних справ поліції Західної Яви Сураван.

Станом на зараз правоохоронці Сінгапуру та представники їхнього МВС офіційно не прокоментували ситуацію.

Як працювала мережа торгівлі немовлятами?

Як з’ясувалося, злочинна мережа працювала за відпрацьованою схемою. Її учасники вишукували батьків або вагітних жінок, які не планували залишати дитину собі. Перший контакт часто відбувався у соцмережах, зокрема у Facebook, а далі листування переходила до закритих месенджерів, як-от WhatsApp.

«Деякі діти були 'зарезервовані' ще в утробі матері. Після народження покривалися витрати на пологи, батькам виплачували компенсацію — і дитину забирали», — зазначив Сураван.

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За даними поліції, у складі злочинної групи діяли вербувальники, які шукали потенційних «продавців», люди, відповідальні за тимчасове утримання дітей, а також ті, хто займався фальсифікацією документів — свідоцтв про народження, паспортів та сімейних карток.

Після того, як дитину забирали від матері, її передавали під опіку доглядачів на кілька місяців. Потім малюків перевозили до Джакарти, а звідти — до Понтіанаку, де оформлювали фальшиві документи для подальшого вивезення за кордон.

Скількох дітей продали і скільки вони «коштували»?

Вартість однієї дитини, за інформацією правоохоронців, коливалася від 11 до 16 млн індонезійських рупій (приблизно 673-980 дол.).

Деякі затримані зізналися, що від 2023 року продали щонайменше 25 дітей — 12 хлопчиків і 13 дівчат — як за кордон, так і всередині Індонезії. Більшість дітей були родом із різних районів Західної Яви.

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Минулого тижня поліція Індонезії заявила, що розпочала новий етап розслідування — пошук людей, які усиновили цих дітей у Сінгапурі.

«Ми звіримо дані з інформацією про дітей, які виїхали: хто саме виїхав, з ким, коли — і хто є усиновлювачами там», — зазначив Сураван.

За його словами, багато немовлят уже змінили громадянство, проте пошук їхніх паспортів триває. Він також уточнив, що, за нинішніми даними, викрадень дітей у традиційному розумінні не зафіксовано. Усі передавання відбувалися на підставі домовленостей.

«Ті батьки, які заявили про викрадення дитини, зробили це тому, що посередник не виплатив їм обіцяні гроші», — пояснив Сураван.

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Є підозра, що частина батьків зважилася на продаж через крайню бідність. За словами представника поліції, вони також можуть отримати покарання.

«Якщо буде доведено, що між батьками й виконавцями була домовленість, їх можуть звинуватити у злочинах проти захисту дітей і торгівлі людьми», — додав він.

Правоохоронні органи Індонезії звернулися по допомогу до Інтерполу та поліції Сінгапуру, щоб виявити покупців і членів угруповання, які вже виїхали за межі країни.

«Ми оголосимо виконавців у розшук. Крім того, ми видаємо червоне повідомлення або звертаємось до правоохоронців у тих країнах із проханням про арешт», — наголосив Сураван.

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Злочинні мережі полюють на жінок у тяжких життєвих обставинах

Комісарка Індонезійської комісії з питань захисту прав дитини (KPAI) Ай Рахмаянті пояснила, що такі злочинні мережі цілеспрямовано полюють на жінок у тяжких життєвих обставинах.

«Наприклад, жінка завагітніла внаслідок сексуального насильства, її покинув чоловік, або це була небажана вагітність після випадкових стосунків», — сказала Рахмаянті.

В Індонезії аборти дозволені лише у виняткових випадках — наприклад, через загрозу життю або після зґвалтування. За комісарки, злочинні угруповання часто маскуються під нібито благодійні установи — пологові клініки, притулки чи фонди допомоги.

«Такі клініки або притулки спочатку використовують співчутливу мову, на кшталт 'ви можете народити й забрати дитину додому'. Але насправді вони пропонують гроші та незаконно передають опіку над дитиною», — пояснила Рахмаянті.

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Офіційної статистики щодо незаконного продажу немовлят в Індонезії немає, але KPAI фіксує зростання випадків. Так, 2020 року було зафіксовано 11 випадків незаконного усиновлення. А вже 2023 року — 59 інцидентів викрадення або торгівлі дітьми під виглядом «усиновлення».

Одне з останніх розслідувань, яке KPAI супроводжувала 2024 року, стосувалося дітей, яких готували до продажу в регіонах Депок (Західна Ява) та Балі. Ціни на немовлят відрізнялися залежно від регіону.

«На Яві — від 11 до 15 мільйонів рупій, а на Балі ціна може сягати від 20 до 26 мільйонів. Ціна також залежить від кількох показників, один із яких — зовнішність дитини», — повідомила Рахмаянті.

До слова, 2024 року вперше в Україні суд виніс вирок за торгівлю людьми у сфері репродукції. Зі справи відомо, що 12 члені злочинної групи шукали закордоном одностатеві пари, вербували сурогатних матерів в Україні, які народжували цим парам дітей, і переправляли малюків закордон.

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