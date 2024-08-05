Хунта Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною після розгрому "вагнерівців"

Перехідний уряд Республіки Малі заявив про розірвання дипломатичних відносин з Україною, закидаючи Києву підтримку повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону російського терористичного угруповання ПВК "Вагнера".

Відповідне комюніке малійської хунти було опубліковано пресслужбою Міністерства управління територіями та децентралізації.

У документі малійської хунти повторюються пропагандистські наративи Кремля про "нацистський режим" в Україні.

Малійська хунта заявила, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов нібито визнав роль України у поразці російських терористів у бою з туарегами 25-27 липня.

У Бамако вважають, що таким чином Україна начебто втручається у справи Малі.

У документі пишеться, що "після ретельного вивчення ситуації перехідний уряд Республіка Малі підкреслює, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі, вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією".

Тому хунта вирішила "негайно розірвати дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною", та доручити "компетентним судовим органам" вивчити зауваження Юсова та Пивоварова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенегал викликав "на килим" посла України через допис з нібито підтримкою туарегів у Малі.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, скільки саме "вагнерівців" знищили повстанці в Малі.

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