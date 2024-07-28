Малійські повстанці вбили десятки "вагнерівців": загинув відомий пропагандист

У Республіці Малі на північному заході Африки повстанці північних туарегів Малі заявили, що вбили та поранили десятки солдатів і найманців "Вагнера" за два дні боїв біля кордону з Алжиром.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у повстанському русі "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку (CSP-PSD)" заявили, що його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п'ятницю.

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення.

Водночас ліквідовано близько 20 повстанців.

Телеграм-канали повідомляють, що під час удару повстанцями-туарегами по колоні "Вагнера" загинув пропагандист. Зазначається, що пропагандист з позивним "Білий", який був автором каналу з понад пів мільйоном підписників, загинув як військовий.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України канал" Grey zone" був одним з найвідоміших Z-каналів, що поширив ненависть до України. Також він був неофіційним рупором ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що у травні 2021 року Республіці Малі в Африці стався новий державний переворот військовослужбовці заарештували тимчасового президента країни Ба Н’Дау і прем’єр-міністра Моктар Уана і перевезли їх на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Відтоді зовнішня політика керівників країни змінила вектор та замість міжнародної допомоги на чолі з Францією покладається на Росію, зокрема того ж року Росія визнала запит Малі на відправку російських найманців.

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