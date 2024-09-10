У Малі повстанці визнали співпрацю з Україною, хоча раніше її заперечували

Організація налагодила контакти з багатьма державами, а останнім часом Україна також "долучилася до боротьби".

Повстанський альянс туарегів у Малі заявив, що все-таки співпрацює з Україною, хоча раніше там казали про відсутність зовнішньої допомоги, зокрема в боях із "вагнерівцями".

Про це заявив речник CSP-DPA Мохамед Елмаулуд Рамадан в інтервʼю французькому виданню Counter-Poison.

За його словами, організація налагодила контакти з багатьма державами, а останнім часом Україна також "долучилася до боротьби".

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"У нас є спільний знаменник: російські найманці ПВК “Вагнер”, які також вторглися до України", – пояснив представник повстанців.

За його словами, військові дії в регіоні почалися торік у серпні, а от з Україною угруповання зв’язалося приблизно на початку 2024 року.

Він додав, що співпраця CSP-DPA з українцями перебуває на першому етапі. Рамадан відмовився повідомити подробиці щодо допомоги з боку України, але в інтервʼю звернувся до Києва – попросив про допомогу з озброєнням, підготовкою бійців та навчанням у сфері прав людини.

"Боротьба з російським імперіалізмом є глобальною, тому що росія – це загроза для всього світу. Ми повинні об'єднати наші зусилля, щоб заблокувати просування цієї організації, цієї імперіалістичної держави", – заявив речник.

Нагадаємо, повстанці в Малі кажуть, що не отримували жодної української допомоги в бойових діях наприкінці липня, коли було завдано значного удару по найманцях терористичного угруповання "Вагнер".

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