Мало не сіли на мілину: у Польщі затримали російське судно із п'яним екіпажем (фото)

Мало не сіли на мілину: у Польщі затримали російське судно із п'яним екіпажем (фото)

У капітана була майже проміле алкоголю в крові, у двох офіцерів близько 1,5 проміле.

У польському Ґданську затримали російське судно, яке перевозило металеві конструкції і мало не сіло на мілину. Виявилося - капітан корабля та два офіцери були у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляють Polskie Radio і Polsat News.

За інформацією берегової охорони, судно йшло з Клайпеди до гданського Північного порту, але відхилилося від курсу та попрямувало у бік берега.

Після того, як на радіозапити польської берегової служби екіпаж не відповідав, на місце інциденту вирушив патрульний катер. Російський суховантаж став на якір біля порту в Ґданську. На його борт піднялися представники морського прикордонного загону та інспектор морського управління у Гдині.

На місці з’ясувалося, що члени екіпажу були у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, у крові капітана корабля виявили два проміле алкоголю, а у двох офіцерів – по 1,5.

У результаті суховантаж, що перевозив сталь до Північного порту, було затримано. За фактом порушення розпочато розслідування.

Як уточнює PortalMorski.pl, йдеться про російський суховантаж "Руслана", який належить транспортній компанії "Трансфлот" (Санкт-Петербург).