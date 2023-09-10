"Малодушне занепокоєння": британський полковник розкритикував Байдена через недостатню підтримку України

Допомоги, яку надають Україні Сполучені штати Америки, недостатньо для продовження боротьби й "навмисно недостатньо, щоб забезпечити перемогу".

Відповідну заяву зробив британський полковник у відставці Річард Кемп, пише The Telegraph.

На його думку, американського лідера Джо Байдена, як і його західноєвропейських союзників, стримували порожні погрози російського диктатора Володимира Путіна розширити війну.

"…Малодушне занепокоєння Байдена щодо провокацій Путіна пояснює його неспроможність надати терміново необхідну зброю, зокрема, бойові літаки та ракети великої дальності, а також його впертий опір членству України в НАТО", - вважає офіцер.

У США готуються до виборів

Нагадаємо, що американці вважають, що Джо Байден занадто старий, щоб бути ефективним президентом на другий термін. Натомість Дональд Трамп, який лише на кілька років молодший за нього, викликає значно менше занепокоєння.

Якщо Байден повернеться до Білого дому, йому буде 82 роки на початку свого другого терміну в січні 2025 року. Якщо переможе Трамп, йому буде 78 — стільки ж, скільки було Байдену, коли він розпочав свій перший термін 2021-го.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висміяв тюремну фотографію колишнього очільника Білого Дому Дональда Трампа.

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