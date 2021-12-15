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Мальта першою з країн ЄС дозволила вирощувати марихуану для особистого використання

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Мальта першою з країн ЄС дозволила вирощувати марихуану для особистого використання

Associated Press

Торгівля коноплями лишається поза законом.

Не лише для здоров'я, а й для задоволення. Мальта першою з європейських країн дозволила вживання марихуани для особистого використання.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 грудня.

Зазначається, що вирощувати цю рослину в обмеженій кількості дозволили як громадянам, так і некомерційним організаціям. Водночас, торгівля коноплями лишається поза законом, курити канабіс на вулицях Мальти - заборонено, а за куріння у присутності дітей каратимуть штрафами до півтисячі євро.

Мальтійська влада легалізувала марихуану, аби вирішити проблему обігу на чорному ринку. Подібні закони нині розглядають у Люксембурзі і готує новий уряд Німеччини.  

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Мальта першою з країн ЄС дозволила вирощувати марихуану для особистого використання | Новини світу

Мальта першою з країн ЄС дозволила вирощувати марихуану для особистого використання | Новини світу
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