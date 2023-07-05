Маляр розповіла про наслідки для російської влади після заколоту Пригожина

Бунт ПВК "Вагнер" та його ватажка Євгена Пригожина став поштовхом для зростання недовіри росіян та військовослужбовців до керівництва РФ.

Таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських збройних сил під час спроби "вагнерівського" перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів міністерства оборони та генерального штабу ЗС РФ", - наголосила представниця Міністерства.

За словами Маляр, командування деяких підрозділів, незважаючи на брак солдатів, намагаються уникнути поповнення особового складу в'язнями. Пов'язано це, каже заступниця міністра оборони, з "підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та імовірних бунтів військовослужбовців з-поміж колишніх засуджених".

Бунт Пригожина в РФ

Після бунту Пригожина російські генерали зникли з поля зору. Британські розвідники пишуть, що, ймовірно, високопоставлені генерали можуть бути заарештовані. Вони тривалий час не з'являються на публіці.

Тим часом видання Newsweek, що Путін втік з Москви під час заколоту Пригожина. Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський розповів, що швидше за все - він поїхав до своєї резиденції на Валдаї, розташованої між Тверською та Новгородською областями РФ.

Своєю чергою, видання The New York Times із посиланням на експертів пише, що президенту РФ Путіну загрожують нові бунти через його "пряники" для силовиків. Аналітики вважають, що певні групи всередині військових та безпекових структур Росії можуть спокуситися і влаштувати власне повстання.

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