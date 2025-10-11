Мальовничий острів пропонує п'ятизначну суму за переїзд та житло за 1 євро: які умови для новоселів

Острів Сардинія запровадив заохочувальні заходи для відновлення населення у маленьких селах та містечках / © visualhunt.com/WanderingtheWorld

Реклама

Мальовничий італійський острів Сардинія став черговим регіоном, який страждає від скорочення населення через масовий відтік молоді у великі міста чи за кордон. Щоб боротися із занепадом невеликих міст, влада острова готова платити новим мешканцям до €15 000 (близько 723 000 грн) за переїзд, а ціни на будинки стартують лише від €1 (близько 48 грн).

Про це повідомляє Daily Mail.

Фінансова допомога та умови переїзду

Влада Сардинії пропонує новим мешканцям щедрі гранти для відновлення демографічного та економічного життя. Парам пропонують до €15 000 (близько 723 000 грн) на купівлю або ремонт житла, а також до €20 000 (близько 964 000 грн) на започаткування власного бізнесу. Крім того, передбачена підтримка сімей: €600 (близько 28 920 грн) за першу дитину та €400 (близько 19 280 грн) за кожну наступну до досягнення ними п’ятирічного віку.

Реклама

Президент Сардинії Крістіан Солінас пояснив, що метою є створення нових можливостей.

«Ми створили умови для того, щоб молоді люди вирішили залишитися і розвивати економічну тканину найбільш крихких територій. Завдяки внескам на їхні перші будинки, це зміцнюється і стає благодатним ґрунтом для тих, хто переїде туди або вирішить створити сім’ю», — пояснив Солінас.

Однак, для охочих переїхати на острів є важливі умови:

Пропозиція поширюється лише на людей, які готові переїхати до певних районів Сардинії, а саме до сіл з населенням менше 3 000 осіб. Нові мешканці повинні постійно жити на Сардинії і зареєструватися як постійні резиденти протягом 18 місяців після переїзду.

Досвід Сицилії та Франції

Сардинія — не єдине місце, яке застосовує таку тактику. У 2023 році сусідня Сицилія також пропонувала будинки з початковою ціною €1 для відновлення сіл. Одна американка, Мередіт Таббоне з Чикаго, придбала такий об’єкт, зробивши ставку у розмірі €5 080 (близько 245 000 грн), а згодом витратила приблизно €242 800 (близько 11,7 млн грн) на ремонт та об’єднання двох будинків, створивши розкішний маєток для «довгої відпустки».

Реклама

Подібні схеми діють і в інших європейських країнах. Так, у місті Амберт на південному сході Франції влада продала два порожні будинки всього за €1 кожен, щоб зупинити скорочення населення. Умовою купівлі також є значні інвестиції в ремонт і зобов’язання постійно проживати в придбаному будинку протягом щонайменше трьох років після того, як він стане придатним для життя. Таким чином, дешева ціна купівлі компенсується високими витратами на відновлення та обов’язковою резиденцією.

Нагадаємо, іноземці активно купують нерухомість у Болгарії, відіграючи ключову роль на ринку житла. За даними місцевих агентств та асоціацій, найбільший інтерес до болгарської нерухомості 2024-2025 років виявляють громадяни Великої Британії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Румунії та України.