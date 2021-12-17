Малюнок, куплений американцем за $30, виявився шедевром епохи Відродження

Чоловік купив невеликий малюнок на розпродажі домашніх речей.

Малюнок розмірами 16,5х16,5 см, зроблений чорнилом на тонкому лляному папері, що зображає Богоматір з немовлям і квіткою на траві з ініціалами АТ, куплений американцем у Массачусетсі за 30 доларів під час розпродажу домашніх речей, може піти з молотка за 30 млн доларів.

Експерти довели, що це робота легендарного художника епохи Відродження Альбрехта Дюрера, датована 1503 роком, повідомляє Daily Mail.

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60-річний відвідувач розпродажу віддав за малюнок 30 доларів.

Пізніше чоловік вирішив продати малюнок, проте знайти людину, яка б справді добре зналася на мистецтві та оцінила твір, довго не вдавалося. Тоді він звернувся за допомогою до свого знайомого власника магазину антикварних книг Брейнерда Філліпсона.

Чоловік показав малюнок Крістофу Мецгеру - головному хранителю музею Альбертіна у Відні. Експерту знадобилося лише 15 секунд, щоб, глянувши на малюнок, твердо заявити, що це – унікальна робота Альбрехта Дюрера. Його слова підтвердила і всесвітньо відома реставраторка паперу Джейн Макосленд.

Вони вважають, що цей малюнок міг бути використаний як етюд для однієї з кращих акварелей Дюрера "Богоматір з безліччю тварин" (1506).

Мистецтвознавці припускають, що малюнком володів імператор Священної Римської імперії Рудольф II, який мав найбільшу у світі колекцію робіт Дюрера.

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