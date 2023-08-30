Малював свастики на українських автівках: німецький депутат поставив хрест на політичній кар’єрі

Представник партії, яку підозрюють у зв’язках із Кремлем, склав свої повноваження муніципального депутата у курортному німецькому місті.

У німецькому місті Баден-Баден муніципальний депутат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Мартін Кюне подав у відставку на тлі скандалу із нанесенням свастики та та лайливого вислову “F*ck UA” на автомобілі з українськими номерами.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Як пояснили у фракції AfD, депутат Кюне повідомив про своє рішення увечері у вівторок, 29 серпня, надіславши відповідного листа до мера Дітмара Шпета.

Раніше прокуратура Баден-Бадена оголосила про підозру муніципальному депутатові в тому, що він намалював нацистську символіку на двох автомобілях з українськими номерами, а також написав на них великими літерами “F*ck UA”.

За це він отримав штраф у розмірі 50 денних ставок, який ще не набрав законної сили. Повідомляється, що інциденти трапилися в січні та березні цього року.

Прізвище політика прокуратура не розголошувала, однак місцеві ЗМІ, зокрема портал goodnews4 Baden-Baden, повідомили, що це був Мартін Кюне.

“Він [Кюне] не надав нашій групі жодної інформації про звинувачення проти нього”, — сказав виданню його однопартієць Олександр Арпаскі.

Сам Мартін Кюне відмовився від коментарів.

Відтак у німецькому курортному місті залишилося тільки два депутати від партії AfD, яку вважають прихильною до Кремля.

Раніше повідомлялося, що на початку липня цього року парламентська фракція AfD подала позов до Федерального конституційного суду, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився відправити озброєння до України без дозволу Бундестагу.

Нагадаємо, раніше лідер фракції "Вільних демократів" у німецькому парламенті Крістіан Дюрр під час телеефіру посперечався з головою партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла через російську агресію проти України.

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