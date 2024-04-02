Малюють літаки на авіабазах: в розвідці Британії розповіли, як РФ намагається захиститися від українських дронів

На аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму на бетоні намальовані хибні російські винищувачі.

Російські окупанти намагаються використовувати методи приманки та обману. Таким чином вони намагаються захистити та приховати свої літаки на аеродромах від українських дронів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, на аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму на бетоні намальовані хибні російські винищувачі. Такі малюнки спостерігаються щонайменше на 12 російських авіабазах. Тим самим окупанти демонструють, що вони доволі сильно стурбовані українськими дроновими нальотами.

В британській розвідці також додали, що вертольоти РФ регулярно приземлюються на намальовані “винищувачі”, тим самим повністю зриваючи спробу обману.

"Це розкриває справжній бойовий порядок або чисельність літаків на цих авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від розвідувальної картини України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що РФ розмістила наземні ракетні пускові платформи в Криму.

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