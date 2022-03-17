Мама Ілона Маска приєдналася до тролінгу Кадирова: що вона написала у Twitter

Мама Ілона Маска приєдналася до тролінгу Кадирова: що вона написала у Twitter

Мей Маск відреагувала на "твіт", створений через зміну імені її сина у месенджері.

Мама відомого винахідника та голови компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска Мей Маск прокоментувала зміну імені сина на "Ілона" у Twitter.

Це сталось після того, як Ілон Маск спеціально перейменував себе у соцмережі на Ілону Маск, тонко відповівши Кадирову на його зневажливе ставлення до нього.

Користувачі соціальної мережі підхопили цей тролінг і розмістили зображення, на якому показали, який би вигляд мав Ілон Маск, якщо б був жінкою.

Побачивши зображення сина у вигляді жінки, Мей Маск прокоментувала його.

"Ти така гарна, Ілоно", — написала мама бізнесмена у Twitter.

Не залишився осторонь цієї теми і засновник Telegram Павло Дуров. Російський бізнесмен заявив, що вже зареєстрував нік "elona" для Ілона Маска у цьому месенджері.

Нагадаємо, усе розпочалось з того, що американський винахідник опублікував на своїй сторінці у Twitter допис, де написав, що викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок. На кону - Україна.

Під цією публікацією очільник Чечні Рамзан Кадиров залишив коментар, що Ілона (мається на увазі Ілон, Ілоною Кадиров зневажливо назвав американського підприємця) має пройти в Чечні спеціальні бойові тренінги, аби бути готовим до зустрічі з Путіним. У відповідь Маск написав, що таке навчання дало б йому надто велику перевагу, тому він готовий бити Путіна однією лівою, хоч він і правша. Після цього американський бізнесмен спеціально перейменував себе у "Twitter" на Ілону Маск, тонко відповівши Кадирову на його зневажливе ставлення до нього.