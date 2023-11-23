Мама інсценувала викрадення дворічного сина: від кого вона хотіла отримати викуп

Колумбійську матір звинувачують в інсценуванні викрадення її власного маленького сина разом із декількома спільниками з метою отримання викупу від батька хлопчика.

Про це пише odditycentral.com.

У неділю ввечері, 12 листопада, новина про викрадення хлопчика в Карібе Верде, на південь від Барранкільї, почала поширюватися зі швидкістю лісової пожежі. Дворічну дитину "вирвали просто з рук її безпорадної матері, коли вона йшла вулицею".

Також читайте Російський топполітик викрав і силоміць удочерив дівчинку з Херсона — розслідування BBC

Двоє "нападників" у шоломах під'їхали до жінки на мотоциклах, залякали її, а потім поїхали з дитиною. Коли на місце події прибула поліція, вони почали допитувати жінку про те, що сталося, і головним пріоритетом стало виявлення неповнолітнього. Незабаром хтось повідомив про присутність дитини, яка підходить під опис жертви викрадення, в одній із квартир. До помешкання увірвалася бригада поліції, лише замість нападників у масках вони виявили хлопчика під опікою подруги його матері.

Близько опівночі жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що її 17-річний син прийшов додому з хлопчиком, який відповідає опису жертви. Допитавши молодика, офіцери дізналися, що він був другом матері хлопчика і що вона попросила його подбати про сина протягом декількох днів, коли вона намагалася вимагати у батька хлопчика 60 мільйонів песо (14 700 доларів США).

Колумбійські ЗМІ повідомляють, що дворічна дитина зараз перебуває під опікою батька, а мати чекає на пред'явлення звинувачень у в'язниці.

Нагадаємо, собака винюхав у жінки смертельну хворобу. Це надихнуло її на створення благодійної організації.

Читайте також: