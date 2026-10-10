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У Польщі поставили крапку в одній із найгучніших кримінальних справ останніх років. Верховний суд залишив чинним вирок Магдалені Д.-М. Її засудили до 25 років позбавлення волі за вбивство місячної доньки та замах на вбивство двох синів.

Про це повідомило польське видання RMF24/PAP.

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Судовий процес відбувався в закритому режимі — з міркувань захисту постраждалих дітей та через матеріали психіатричних експертиз. Верховний суд суд відхилив касацію захисту, завершивши судову боротьбу, яка тривала понад два роки. Зауважимо, що прокурор просив для жінки довічне ув’язнення.

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Що відомо про трагедію

Кривавий інцидент стався на початку вересня 2022-го в одному з помешкань у варшавському районі Вілянув. За даними слідства, між Магдаленою Д.-М. та її чоловіком виникла сварка. Коли чоловік пішов із квартири, жінка залишилася сама з трьома дітьми. Саме тоді сталися жахливі події.

Місячна дівчинка загинула від ножових поранен у груди. Її брати віком трьох і дев’яти років зазнали тяжких травм: молодшого хлопчика було поранено у голову, а старшого — в шию.

Дев’ятирічний хлопчик, намагаючись урятуватися, надіслав бабусі повідомлення: «Мама хоче нас усіх убити». Завдяки швидкій реакції родини і поліції хлопчиків вдалося врятувати.

Після нападу жінка втекла з квартири. Її затримали за кілька годин на цвинтарі у Старих Бабицях. За висновками психіатрів і психолога, на момент скоєння злочину Магдалена Д.-М. була осудною і усвідомлювала свої дії.

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Напади у школах Польщі - останні новини

В останні кілька днів у школах Польщі сталося кілька небезпечних інцидентів. Поблизу Вишкова в Мазовецькому воєводстві, колишній учень увірвався до школи з ножами - загинула прибиральниця. У Комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці один із учнів поранив дев’ятьох осіб, серед яких були вчителі.

Через смертельні напади батьки бояться відпускати дітей до школи. Поліцейських нарядів бракує на всі заклади. Для самої Польщі такі випадки агресії стали безпрецедентними. Ситуацію ускладнює ще й те, що порушниками виявилися самі учні, а не сторонні особи, які проникли на територію.

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