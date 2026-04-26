Мама наважилася на евтаназію після смерті єдиного сина

56-річна мешканка Великої Британії вирішила вдатися до асистованого самогубства у Швейцарії після трагічної втрати єдиного сина.

Про це пише Daily Mail.

Жінка описує своє життя як «муку», яка не минає навіть після років терапії. Венді Даффі після трирічної процедури отримала дозвіл на проведення евтаназії у клініці Pegasos. Її рішення сформувалося через чотири роки після смерті сина Маркуса.

Жінка згадує, що стала свідком його загибелі — він задихнувся у власному домі. Відтоді, попри відсутність фізичних хвороб, вона не змогла повернутися до нормального життя.

За її словами, вона зверталася до лікарів, проходила терапію та приймала ліки, однак це не дало бажаного результату.

«Можна пройти всі консультації та приймати препарати, але вони не можуть прожити моє життя замість мене», — пояснила вона в коментарі журналістам.

Попри підтримку родини, жінка зізнається, що не може змиритися з втратою. Вона розповідає, що досі щовечора звертається до сина, зберігаючи його прах у спеціальній скриньці.

Вона заплатила 10 000 фунтів стерлінгів (приблизно 595 260 гривень), написала листи своїм близьким, обрала, що одягне на смертне ложе, і музику, яка, як вона наполягає, буде останнім, що вона почує.

«Можеш обрати будь-яку пісню, яку хочеш. Я піду під Леді Гагу та Бруно Марса, щоб вони співали Die With A Smile», - сказала Венді.

Перед поїздкою до Швейцарії Венді поділилася деталями процедури. За її словами, відповідно до закону, пацієнт має самостійно ввести препарат.

Вона зазначила, що дія препарату настає швидко: протягом хвилини людина непритомніє, а невдовзі настає смерть.

Законодавство Швейцарії передбачає декілька ключових умов для асистованого самогубства: людина повинна бути здатною ухвалювати рішення, діяти добровільно та самостійно, а ті, хто допомагає, не можуть мати корисливих мотивів.

У результаті фахівці визнали психологічний стан Венді достатньою підставою для проведення процедури. Повідомляється, що вона вже вирушила до Швейцарії для реалізації свого рішення.

