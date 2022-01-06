"Мама не змогла виїхати": росіяни повідомляють про закриття кордону Казахстану з Челябінською областю

"Мама не змогла виїхати": росіяни повідомляють про закриття кордону Казахстану з Челябінською областю

Дістатись доньки, яка мешкає в РФ, не змогла мешканка Джетигари.

У Росії Челябінська область призупинила сполучення із Казахстаном, де від початку січня 2022 року тривають масові протести.

Про це повідомляє "КП-Челябінськ" із посиланням на місцевих жителів та туроператорів.

Як розповіли мешканці Челябінської області, призупинено автобусне сполучення з Казахстаном. За словами однієї з жінок, у зв'язку з цим, її матір не змогла доїхати до неї до російського Челябінська з казахстанського міста Джетигар. Вона каже, що матір здала ПЛР і збиралася до неї, але виїхати не змогла.

"Вчора не було інтернету, всюди чергує поліція. В іншому спокійно", - уточнила жінка.

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Крім того, турагентство, яке організовує тури в Нур-Султан, повідомило про зупинення роботи через закриття автомобільного кордону з Казахстаном.

Зауважимо, що офіційної інформації про закриття кордонів наразі немає.

Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.

А 6 січня на тлі масових протестів у Казахстані Токаєв дав десять термінових доручень тамтешньому уряду.

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