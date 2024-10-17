Мама посадила дітей на 23-му поверсі на зовнішній блок кондиціонера, щоб розізлити чоловіка – фото

Вона сиділа на сусідньому підвіконні.
У Китаї жінка змусила своїх двох маленьких дітей сидіти на кондиціонері біля своєї квартири на 23-му поверсі, щоб позлити їхнього батька.
Про це пише SCMP.
Мешканці громади в Лояні, провінція Хенань, почули плач маленької дівчинки вранці 10 жовтня і знайшли її разом з братом в небезпечній ситуації.
Їхня мама сиділа на підвіконні, голосно сперечаючись зі своїм чоловіком і не даючи йому підійти до дітей.
На кадрах видно, що на обох дітях не було жодного захисного спорядження, а налякана дівчинка плакала, в той час як маленький хлопчик залишався відносно спокійним. Незрозуміло, про що саме сперечалося подружжя.
Місцевий мешканець повідомив про інцидент до поліції.
"Пожежна машина приїхала, і дітей врятували", - сказав представник місцевої Федерації жінок і дітей, додавши, що вони розслідують цей випадок.
Поліція також розслідує інцидент. Про те, чи буде мама покарана, не повідомляється.
Нагадаємо, батько найняв повію для свого 13-річного сина та запропонував йому кокаїн. Усе закінчилося не так, як він собі планував.
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