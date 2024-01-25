Мама поїхала до бойфренда: 9-річний хлопчик два роки сам жив у квартирі без опалення та електрики

У Франції 9-річний хлопчик був змушений жити сам у холодній квартирі протягом двох років після того, як його матір переїхала до свого хлопця до сусіднього міста.

Про це пише Oddity Central.

У період від 2020 по 2022 рік неназваний хлопчик виживав в основному за рахунок солодощів, консервів та подачок сусідів, а його мама комфортно жила в будинку свого хлопця, всього за 5 кілометрів. Вона заходила лише один раз, щоб відвідати його та принести трохи їжі, але ніколи не затримувалася надовго і жодного разу не взяла його до себе. Саме через ці спорадичні візити сусідам знадобилося так багато часу, щоб зрозуміти, що хлопчик живе сам, і, нарешті, зателефонувати до поліції.

Коли жандарми увійшли до квартири хлопчика в житловому будинку для малозабезпечених верств населення в Нерсаку, вони виявили порожній холодильник, відро для сміття, повне обгорток від тортів і порожніх банок з-під їжі, і жодних ознак дорослої людини – ні одягу, ні взуття, ні навіть зубної щітки. Допитавши хлопчика, вони підтвердили, що він уже два роки живе сам і що його мама рідко відвідує його.

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Александру, матір хлопчика, знайшли в будинку її хлопця в Сірейлі, де сусіди навіть не знали, що у неї є син, не кажучи вже про те, щоб бачити його. Однак вона категорично заперечувала, що покинула хлопчика, натомість стверджуючи, що він жив із нею. На питання судді, чому сам хлопчик звинуватив її в тому, що вона кинула його на два роки, вона змогла відповісти лише: "Я не знаю, чому він так каже".

Нічого з того, що стверджує Александра, не сходиться. Вона звинувачує сусідів, які підтвердили історію її сина, у тому, що вони "проблемні люди", і наполягає на тому, що вона щодня водила хлопчика до школи, хоча дані її відстеження телефонів показують протилежне. "Я завжди забувала телефон вдома", - пояснила вона.

Що стосується того, чому люди завжди бачили, як вона виходила з квартири сина одна щоразу, коли відвідувала його, 39-річна жінка стверджує, що вона завжди саджала його в автобус до Сірейла, а сама їхала додому на скутері, про що владі і судді було дуже важко повірити.

Відтоді, як минулого року хлопчика віддали до названої сім'ї, Александра приїжджала до нього в гості лише двічі, і тепер він вирішив розірвати з нею всі зв'язки. Нещодавно суддя засудив її до 18 місяців позбавлення волі умовно за нехтування своєю дитиною, проте їй доведеться носити електронний браслет на щиколотці лише протягом шести місяців.

Щодо хлопчика, педагог описав його як "дуже зрілого, дуже витривалого та самостійного, можливо навіть занадто". Зважаючи на труднощі, які йому довелося пережити – терпіти зими без тепла, необхідність ховатися на ніч під безліччю ковдр, купатися в холодній воді або жити у повній темряві, бо більшу частину часу у нього не було ні опалення, ні електрики, легко зрозуміти, чому він так швидко подорослішав.

Попри своє сумне становище, хлопчик щодня ходив до школи і так добре навчався у класі, що його вчителі ні про що не підозрювали.

Нагадаємо, жінка, яка усиновила дитину, відверто зізналася, чому шкодує про це. Вона б хотіла повернути час назад і все змінити.

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